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Japonya, Dünya'ya düşen meteorlarda şeker tespit etti

Dünya'ya düşen meteorların, gezegende yaşamın oluşmasına katkıda bulunmuş olabilecek şeker molekülleri içerdiği ortaya çıktı.

AA | 26.11.2019 - 09:51..
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Bilim insanları, yıllardır dünya dışı yaşamın kanıtlarını arıyor. Başta NASA olmak üzere birçok uzay şirketi, özellikle kızıl gezegen Mars'ta incelemelerine devam ediyor. Ancak Japon bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, dünya dışı yaşama farklı bir ışık tutuyor.

Japonya'da Tohoku Üniversitesinden Yoşihiro Furukava liderliğindeki bir grup araştırmacı, 1969'da Avustralya'ya düşen Murchison ve 2001'de Fas'ta keşfedilen NWA 80 meteorlarının toz haline getirilmiş kalıntılarını inceledi.

meteor

ŞEKER MOLEKÜLLERİ KEŞFEDİLDİ

Bilim insanlarını,  meteor tozlarında şeker molekülleri olan arabinoz ve ksilozun yanı sıra, en önemlisi olarak görülen ribozun izlerine rastladı.

Elde edilen şaşırtıcı sonucun ardından açıklamalarda bulunan ekip lideri Yoşihiro Furukava, ''Meteor taşlarında amino asitler ve nükleotit baz dahil yaşamın diğer yapı taşları daha önce keşfedilmişti ancak şekerler yaşamın bu temel yapı taşları arasındaki kayıp parçaydı.

Araştırma, uzayda ribozun varlığının ilk doğrudan kanıtını ortaya koyuyor. Dünya dışından gelen şeker, Dünya'da RNA'nın (ribonükleik asit) oluşmasına katkıda bulunmuş olabilir." ifadelerini kullandı.

meteor

Araştırma ekibinde yer alan NASA bilim insanı Danny Glavin, Dünya'nın erken döneminde dışarıdan gelen ribozun, gezegende önce RNA'nın ortaya çıktığı hipotezi ile tutarlı olduğunu, çalışmanın bu açıdan önem taşıdığını açıkladı.

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Japonya, Dünya'ya düşen meteorlarda şeker tespit etti

Japonya, Dünya'ya düşen meteorlarda şeker tespit etti

Japonya, Dünya'ya düşen meteorlarda şeker tespit etti

Japonya, Dünya'ya düşen meteorlarda şeker tespit etti

Japonya, Dünya'ya düşen meteorlarda şeker tespit etti

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