taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5736
Euro
6.2109
Altın
1427.81
Borsa
103076.25
Gram Altın
255.978

Japonya, ilk insan-hayvan embriyo deneyleri yapılmasına izin verdi

Japonya, kök hücre biyoloğu Hiromitsu Nakauchi’ye insan-hayvan embriyo hibriti deneyleri yapması için gerekli izinleri verdiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 30.07.2019 - 12:11..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Dünyanın birçok ülkesi, etik açıdan tartışma yaratacak bilimsel deneyleri genellikle yasaklama yoluna gidiyor. Ancak Japonya, en tartışmalı bilimsel çalışmalardan birinin yapılmasına izin verdi: İnsan-hayvan embriyo deneyleri.

Tokyo Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nde lider kök hücre araştırmacısı olan Hiromitsu Nakauchi, insan hücrelerini içeren hayvan embriyoları oluşturmak ve onları taşıyıcı hayvanlara nakletmek için devletten izin alan ilk kişi oldu.

embriyo

HAYVANLARIN VÜCUDUNDA İNSAN ORGANI GELİŞTİRECEK

Tokyo Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi’nde baş kök hücre araştırmacısı olan Hiromitsu Nakauchi, koyun ve domuz gibi hayvanların vücudunda insan organları geliştirmek için ülkeden ülkeye seyahat ederek uygun şartları bulmaya çalıştı.

Yalnızca ABD'de 116 bin kişinin organ nakli beklediğinin farkında olan Nakauchi, yeni yöntemi sayesinde organ nakli bekleyenlere umut olmak istiyor.

Her ne kadar Nakauchi'nin, bu yöntemi gerçekleştirebilmesi şu an için biraz zor görünse de bilim insanının bir sonraki deneyi, Japonya'daki bakanlık yetkilileri tarafından onay aldı.

embriyo

Hiromitsu Nakauchi, ''Bizden hemen insan organları üretmemizi beklemeyin, ancak Japonya'dan resmi olarak izin almamız, gelecekteki çalışmalarımızın daha hızlı ilerlemesini sağlayacak.'' ifadelerini kullandı.

İLK DENEYLER İNSAN-FARE İLE BAŞLAYACAK

Ekip, ilk deney kapsamında insan pluripotent kök hücrelerini farelerin embriyolarına yerleştirecek. Bu deneyin sonucunda bir pankreas elde etmeyi planlayan bilim insanları, farenin insan kök hücrelerini kullanarak kendisine bir pankreas oluşturmasını bekleyecek.

pankreas

Araştırma ekibi, 2 yıl boyunca insan kök hücresi enjekte ettiği fareleri izleyecek ve pankreasın oluşum süresine gözlemleyecek. Ayrıca farelerin beyin ve diğer organlarını da takip edecek bilim insanları, bu deneyin başarılı olması durumunda aynı yöntemi domuzlar için kullanacak.

DAHA ÖNCE İZİN VERİLMEMİŞTİ

Bilim insanları, geçmişte insan-koyun ve insan-domuz embriyoları oluştursa da hiçbirinin gelişmesine izin verilmemişti.

FARE BEYNİ İNSAN OLDUĞUNDA DENEYLER DURACAK

Bilim insanları bu deneyi gerçekleştirirken, fareye enjekte edilen insan kök hücrelerinin tam olarak farenin hangi organlarına gideceğini önceden bilemiyor. Nakauchi ve ekibi, farelerin gelişimini sürekli izleyecek ve eğer fare beyinlerinin yüzde 30'dan fazlası insan beynine dönüşürse deneyi sonlandıracak.

embriyo

Ancak, Nakauchi ve ekibi yaptıkları açıklamada sadece pankreas oluşumunu sağlamaya çalıştıklarını ve fare beyinlerinin etkilenmesini beklemediklerini belirtti.

Araştırma ekibi, şimdi bazı onayların ardından çalışmalarına başlayacak ve yavaş yavaş bu deneyleri gerçekleştirmek için ilk adımları atacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

89
AYM kararına karşı

AYM kararına karşı "1071" bildirisi

165
ABD'deki FETÖ şebekesi

ABD'deki FETÖ şebekesi

103
İran ile Rusya'dan Hürmüz'de ortak tatbikat

İran ile Rusya'dan Hürmüz'de ortak tatbikat

29
Kaçak mültecilerin çözümü için AB Yunanistan'ı uyardı

Kaçak mültecilerin çözümü için AB Yunanistan'ı uyardı

74
BM: Suriyeliler İdlib'den Türkiye sınırına kaçtı

BM: Suriyeliler İdlib'den Türkiye sınırına kaçtı

194
CHP'de akraba atamalarının önüne geçilemedi

CHP'de akraba atamalarının önüne geçilemedi

339
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir