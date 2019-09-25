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Japonya, kargo mekiğini Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi

Japonya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na, ikmal malzemeleri taşıyan "Kounotori8" kargo mekiğini fırlattı.

AA | 25.09.2019 - 09:51..
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Japonya'nın Mitsubishi Heavy Industries (MHI)  şirketi, erzak, deneysel malzeme ve yedek pil taşıyan kargo mekiğini, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı tarafından yapılan roket ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla fırlattı.

Toplamda 5.3 tonluk bir malzeme taşıyan roket, geçtiğimiz günlerde fırlatılmaya çalışılmış, ancak platformda çıkan yangın nedeniyle, fırlatılma ileri bir tarihe ertelenmişti.

Japonya, kargo mekiğini Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi

Söz konusu roket, birkaç gün sürecek yolculuğun ardından, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Harmony modülüne bağlanacak ve içerisindeki malzemelerin boşaltılması, yaklaşık olarak 1 ay sürecek.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Rocosmos), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansının (CSA) ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA)'nIn ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronot ve kozmonotlardan oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

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Japonya, kargo mekiğini Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi

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