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Japonya meclisi ABD ile ticaret anlaşmasını onayladı

Japonya meclisinde, ABD ile Japonya arasında bazı tarım ve sanayi ürünlerinde gümrük vergisi tarifelerinin düşürülmesi konusunda yapılan ticaret anlaşması kabul edildi.

AA | 04.12.2019 - 13:00..
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ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Abe Şinzo arasında varılan ticaret anlaşması, geçen ay Japonya Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından bugün de meclisin üst kanadından geçti.

TARİFELERDE İNDİRİM

Gelecek yıldan itibaren yürürlüğe girecek anlaşma kapsamında Japonya'nın ABD'den ithal ettiği kırmızı et, domuz eti, buğday, peynir, mısır ve şarap gibi bazı tarım ve sanayi ürünlerinde gümrük vergisi tarifelerinin düşürülmesi veya tamamen kaldırılması öngörülürken, ABD'nin de Japonya'nın imalat ekipmanları ve klima parçaları gibi endüstriyel ürünlerindeki tarifelerde indirime gideceği belirtildi.

37 MİLYAR DOLAR ARTTIRMASI BEKLENİYOR

Japonya'nın ABD tarım ürünlerinde yaklaşık 7,2 milyar dolarlık gümrük vergisi indirimine gideceği tahmin edilirken, anlaşmanın ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasını yaklaşık 37 milyar dolar arttırması bekleniyor. Abe yönetiminin anlaşmayı kazan-kazan olarak değerlendirmesine karşın, bazı muhalefet milletvekilleri Tokyo yönetiminin adil bir anlaşma yapamadığını savunuyor.

DAHA FAZLA TİCARİ GÖRÜŞME KARARI

Taraflar, 4 ay içinde daha fazla ticari görüşme için istişarede bulunmaya karar verdi. ABD, Japonya ile hizmet ve yatırım sektörlerinde kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapmak istiyor. Japon otomobillerindeki yüzde 2,5 olan gümrük vergileri anlaşma kapsamına alınmazken, bunun sonraki müzakerelerin konusu olabileceği belirtiliyor.

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