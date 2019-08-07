Japonya rekabet komisyonu Apple'a soruşturma açacak

ABD'li teknoloji devi Apple, bazı parçaların üretimi için Japon şirketlerle ortaklık yapıyor. Ancak yeni ortaya çıkan iddialara göre Apple, bu şirketlere baskı yapıyor. Japonya Adil Ticaret Komisyonu, Apple’ın Japonya’da şirket için çeşitli parça üretimi yapan şirketlere yönelik baskı uyguladığı gerekçesiyle Apple'a soruşturma açacak.

APPLE ANLAŞMA İMZALATIYOR

Japonya merkezli Mainichi gazetesinde yer alan habere göre Apple, söz konusu parça üretim şirketlerine bazı parçaların imalatı kapsamında kendisine karşılıksız teknoloji ve iş birliği sağlanması için anlaşmalar imzalattırıyor.

APPLE'DAN TEHDİT İDDİASI VAR

Söz konusu durumun, fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini öne süren ve revizyon talebinde bulunan şirketlerin de Apple tarafından tehdit edildiği iddia edilirken, bu kapsamda Japonya Adil Ticaret Komisyonu'nun, Apple’ın rekabet ve antitröst kurallarını ihlal edip etmediğini inceleyeceği belirtildi.

Ortaya çıkan bu iddialardan sonra Apple'ın hisselerinde, geçtiğimiz pazartesi günü yüzde 5 düşüş gözlemlendi.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.