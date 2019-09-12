Japonya, tonlarca radyoaktif suyu okyanusa boşaltabilir

2011 yılında gerçekleşen tsunami felaketinden sonra hasar gören Fukuşima'daki nükleer santralde sızıntı meydana gelmiş ve radyoaktif sular oradaki dev tanklarda depolanmaya başlamıştı. Aradan 8 yıl geçti ve santral bölgesinde bulunan su depolama tankları yavaş yavaş dolmaya başladı. Yetkililer artık su depolayacak alan kalmadığını belirtirken, yaklaşık 1 milyon tondan fazla radyoaktif suyun okyanusa boşaltılabileceğini açıkladı.

ÇEVRE BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Japonya Çevre Bakanı Yoshiaki Harada, ortaya atılan bilgileri doğruladı ve artık nükleer santralde suyu depolayacak alanın kalmadığı belirterek, Tokyo Elektrik Gücü (Tepco) şirketinin söz konusu radyoaktif suları Pasifik Okyanusu'na boşaltabileceğini açıkladı.

Yoshiaki Harada, ''Şu anda tek seçenek, radyoaktif suları okyanusa boşaltmak gibi görünüyor. Hükümetimiz elbette ki bu sorunu bir çözüme kavuşturacak, ancak ben fikrimi şimdiden söylemek istiyorum.'' ifadelerini kullandı.





YETKİLİLER UZMAN RAPORUNU BEKLEYECEK

Japon yetkililer, tonlarca radyoaktif suya ne olacağına karar vermeden önce uzman bir heyetin inceleme raporunu bekleyecek. Radyoaktif su depolama alanının ise 2022 yılında tamamen tükenmesi bekleniyor.

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