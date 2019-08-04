Japonya'da 38 derece sıcaklık can aldı: 7 ölü

Japonya'da yağışlı mevsimin geride kalmasıyla birlikte son 2 haftadır sıcaklık etkisini artırdı.

Ülkede hafta sonunda 7 kişi sıcaklıktan öldü.

SICAKTAN ÖLENLER RAPOR EDİLDİ

Polis, cuma gününden bu yana, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 7 kişinin sıcak ve sıcağa bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini açıkladı. Toyama şehrindeki bir otoparka park edilen araç içinde saatlerce kaldığı belirtilen bebeğin ölüm nedeni aşırı sıcak olarak belirlenirken, sıcak nedenli diğer ölüm vakalarının ise Nagasaki, Miyagi ve Tochigi bölgelerinden rapor edildiği öğrenildi.

38 DERECELİK SICAKLIK

Japonya Meteoroloji Ajansı, hafta sonu boyunca görülen en yüksek sıcaklığın cumartesi günü Kyoto ve Kurume şehirlerinde 38 derece olarak ölçüldüğünü bildirdi. Pazar günü Tokyo'da 34, Osaka'da ise 37 derecelik sıcaklıkların görüleceğini belirten yetkililer, vatandaşları mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları, klimalı ortamlarda bulunmaları ve yeterli sıvı almaya özen göstermeleri konusunda uyardı.

GÜNLÜK YAŞAMI ETKİLİYOR

Ülke genelinde görülen aşırı sıcaklar, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Aşırı sıcaktan bunalan Japonlar, şemsiyeler ile güneşten korunmaya çalışırken, bazıları ise yelpazeler ya da pille çalışan fanlar ile serinlemeyi denedi. Mimi Tokawa (22), havaların aşırı sıcak olduğunu belirterek, "Sıcak dayanılmaz ve tehlikeli. Bu nedenle şemsiye olmadan dışarıya çıkmamaya özen gösteriyorum. Güneşin zararlarından şemsiye ile korunmaya çalışıyorum." dedi.