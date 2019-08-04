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Japonya'da 38 derece sıcaklık can aldı: 7 ölü

Japonya'da 38 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle hafta sonu boyunca en az 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, vatandaşları sıcağa karşı dikkatli olmaya çağırdı.

İHA | 04.08.2019 - 14:51..
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Japonya'da yağışlı mevsimin geride kalmasıyla birlikte son 2 haftadır sıcaklık etkisini artırdı.

Ülkede hafta sonunda 7 kişi sıcaklıktan öldü.

Japonya'da 38 derece sıcaklık can aldı: 7 ölü

SICAKTAN ÖLENLER RAPOR EDİLDİ

Polis, cuma gününden bu yana, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 7 kişinin sıcak ve sıcağa bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini açıkladı. Toyama şehrindeki bir otoparka park edilen araç içinde saatlerce kaldığı belirtilen bebeğin ölüm nedeni aşırı sıcak olarak belirlenirken, sıcak nedenli diğer ölüm vakalarının ise Nagasaki, Miyagi ve Tochigi bölgelerinden rapor edildiği öğrenildi.

Japonya'da 38 derece sıcaklık can aldı: 7 ölü

38 DERECELİK SICAKLIK

Japonya Meteoroloji Ajansı, hafta sonu boyunca görülen en yüksek sıcaklığın cumartesi günü Kyoto ve Kurume şehirlerinde 38 derece olarak ölçüldüğünü bildirdi. Pazar günü Tokyo'da 34, Osaka'da ise 37 derecelik sıcaklıkların görüleceğini belirten yetkililer, vatandaşları mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları, klimalı ortamlarda bulunmaları ve yeterli sıvı almaya özen göstermeleri konusunda uyardı.

Japonya'da 38 derece sıcaklık can aldı: 7 ölü

GÜNLÜK YAŞAMI ETKİLİYOR

Ülke genelinde görülen aşırı sıcaklar, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Aşırı sıcaktan bunalan Japonlar, şemsiyeler ile güneşten korunmaya çalışırken, bazıları ise yelpazeler ya da pille çalışan fanlar ile serinlemeyi denedi. Mimi Tokawa (22), havaların aşırı sıcak olduğunu belirterek, "Sıcak dayanılmaz ve tehlikeli. Bu nedenle şemsiye olmadan dışarıya çıkmamaya özen gösteriyorum. Güneşin zararlarından şemsiye ile korunmaya çalışıyorum." dedi.

Japonya'da 38 derece sıcaklık can aldı: 7 ölü

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