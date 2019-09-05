taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6925
Euro
6.2948
Altın
1542.37
Borsa
100170.8
Gram Altın
282.516

Japonya'da banliyö treni ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Yokohama’da 8 vagonlu banliyö treni, hemzemin geçitte bir kamyona çarptı. Kamyon sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, 34 kişi de yaralandı.

DHA | 05.09.2019 - 11:30..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Japonya'da banliyö treni ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Japonya'nın ikinci büyük şehri olarak bilinen Yokohama'da bir kaza meydana geldi.

TREN KAMYONA ÇARPTI

8 vagonlu banliyö treni, Keikyu hattında bulunan hemzemin geçitte bir kamyona çarparak durabildi.

Japonya'da banliyö treni ile kamyon çarpıştı VİDEO

1 ÖLÜ, 34 YARALI

Kaza sonrası kamyon sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle ise trende bulunan 34 yolcunun yaralandığı belirtildi.

Japonya'da banliyö treni ile kamyon çarpıştı- FOTO GALERİ

Japonya'da banliyö treni ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

TRENDEN YÜKSELEN ALEVLERE MÜDAHALE

Kaza sonrasında trenden alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Japonya'da banliyö treni ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadıköy’de minibüs şoförü ortalığı birbirine kattı

Kadıköy’de minibüs şoförü ortalığı birbirine kattı

363
Erdoğan’ın nükleer silah açıklaması İsrail’in gündeminde

Erdoğan’ın nükleer silah açıklaması İsrail’in gündeminde

372
Erdoğan: Nükleer silahımız neden olmasın

Erdoğan: Nükleer silahımız neden olmasın

282
Gaziantep'te HDP eylemi vatandaşları kızdırdı

Gaziantep'te HDP eylemi vatandaşları kızdırdı

161
Çocuklarına içki içiren anne ve baba gözaltında

Çocuklarına içki içiren anne ve baba gözaltında

129
Tatil için ülkelerine dönen Suriyelilere Almanya'dan uyarı

Tatil için ülkelerine dönen Suriyelilere Almanya'dan uyarı

136
Turizm merkezi Uzungöl'de kaçak yapılara geçit yok

Turizm merkezi Uzungöl'de kaçak yapılara geçit yok

107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir