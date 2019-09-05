Japonya'da banliyö treni ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Japonya'nın ikinci büyük şehri olarak bilinen Yokohama'da bir kaza meydana geldi.
TREN KAMYONA ÇARPTI
8 vagonlu banliyö treni, Keikyu hattında bulunan hemzemin geçitte bir kamyona çarparak durabildi.
Japonya'da banliyö treni ile kamyon çarpıştı VİDEO
1 ÖLÜ, 34 YARALI
Kaza sonrası kamyon sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle ise trende bulunan 34 yolcunun yaralandığı belirtildi.
Japonya'da banliyö treni ile kamyon çarpıştı- FOTO GALERİ
TRENDEN YÜKSELEN ALEVLERE MÜDAHALE
Kaza sonrasında trenden alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.