Japonya'da ilkokul öğrencilerine saldırı: 2 ölü, 16 yaralı

Başkent Tokyo yakınlarındaki endüstri kenti Kawasaki'de bir durakta, otobüs bekleyen bir grup ilkokul öğrencisi, eli bıçaklı bir adamın saldırısına uğradı.

BIÇAĞI EN SON KENDİNE SAPLADI

50'li yaşlarında olduğu tespit edilen adam saldırının ardından bıçağı boynuna sapladı ve kısa süre sonra tutuklandı.

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Saldırgan tutuklandıktan bir süre sonra ölürken yaralanan ilkokul öğrencilerinden iki çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

16 YARALI VAR

16 kişinin yaralandığı saldırıda 3 öğrencinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.