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Japonya’da bir avuç üzüme rekor teklif

Japonya'da bir müzayede satılan bir avuç üzüm, 63 bin liraya alıcı buldu.

İHA | 09.07.2019 - 09:46..
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Japonya, her yıl düzenlediği meyve ve sebze müzayedeleri ile birçok habere konu olmayı başarıyor. Benzer bir haber de geçtiğimiz günlerde duyanları oldukça şaşırttı.

BİR AVUÇ ÜZÜM 63 BİN LİRAYA YENİ SAHİBİNİN OLDU

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde yapılan müzayedede bir avuç üzüm 1.2 milyon Yen'e, yani yaklaşık olarak 63 bin liraya alıcı buldu.

20 GRAMDAN FAZLA

Japonya'nın Ishikawa eyaletindeki yerel hükümet tarafından geliştirilen özel "Ruby Roman" cinsi üzümün, yüksek şeker içeriği ve aşırı sulu olması nedeniyle yüksek kalite kategorisinde değerlendirildiği, her bir üzüm tanesinin ağırlığının 20 gramdan fazla olduğu belirtildi.

Japonya’da bir avuç üzüme rekor teklif

"ÜZÜMLER 12 YILDIR PİYASADA"

Özel bir şirket adına rekor fiyat veren 45 yaşındaki Takashi Hosokawa, "Üzümlerin piyasa olduğu 12 yıla atıfta bulunmak ve Japonya'daki yeni Reiwa döneminin ilk müzayedesini kutlamak için 1.2 milyon Yen teklif ettik." diye konuştu.

26 BİN SALKIMLIK HASAT BEKLENİYOR

"Ruby Roman" cinsi üzümlerden, eylül ayı sonuna kadar 26 bin salkımlık hasat beklendiği bildirildi.

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