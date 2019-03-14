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Japonya’da çocuğa yönelik şiddet rekor seviyede

2018 yılında, çocuklara yönelik şiddet ve kötü muamele vakalarıyla birinci sıraya yerleşti.

İHA | 14.03.2019 - 09:43..
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Japonya genelinde 2018 yılında tutuklama veya sorgulama ile sonuçlanan bin 180 çocuğa yönelik şiddet vakası kaydedildiğini ortaya koyan verilere göre, 18 yaşın altındaki mağdurların sayısı ise bin 394 oldu.

KAMUOYU GÜNDEMİNDEN DÜŞMÜYOR

80 bin 252 çocuğun çocuk bakım merkezlerinde kötü muameleye maruz kaldığını ortaya koyan verilere göre, 4 bin 571 çocuk ise acil durumlarda ya da gece gözaltı tedbiriyle koruma altına alındı. Söz konusu iki kategorideki rakamların da rekor seviyede olduğu kaydedildi.

Japonya’da çocuğa yönelik şiddet rekor seviyede

HÜKÜMET ÇARE ARIYOR

Son yıllarda artan vakalar karşısında çözüm arayışlarını sürdüren Japonya hükümeti, çocuğa yönelik şiddet ve kötü muamelenin önlenmesi için, yapılması planlanan yasal düzenlemeyi meclise sunmaya hazırlanıyor. Japon polisi ise, şiddet vakalarının erken tespiti için okullar ve çocuk bakım merkezleriyle daha yakın işbirliği içinde çalışmayı planlıyor.

Japonya’da çocuğa yönelik şiddet rekor seviyede

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