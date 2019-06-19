taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8499
Euro
6.5521
Altın
1344.41
Borsa
94354.35
Gram Altın
253.242

Japonya'da deprem: 26 yaralı

Japonya’da, 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası 26 kişi yaralandı.

AA | 19.06.2019 - 10:13..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Japonya’nın kuzeydoğusunda, dün akşam saat 22.22’de 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 26 kişinin yaralandığı açıklandı.

Japonya'da deprem: 26 yaralı

10 SANTİMETRELİK KÜÇÜK DALGALAR OLUŞTU

Yaralıların Niigata, Yamagata, Ishikawa ve Miyagi şehirlerinde olduğu aktarılırken küçük çaplı hasarların da oluştuğu belirtildi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ardından 10 santimetrelik küçük dalgalar oluştuğunu da aktardı.

Japonya'da deprem: 26 yaralı

YENİDEN DEPREM OLABİLİR

Yetkililer, yeniden büyük bir depremin meydana gelebileceğini belirtirken bölgede oluşabilecek toprak kaymalarına karşı vatandaşları uyardı.

Japonya'da deprem: 26 yaralı

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Dün hızlı trenlerin durdurulduğu, elektrik kesintilerinin yaşandığı Japonya’da, bu sabah normal hayata dönüldüğü kaydedildi. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, vatandaşları güçlü artçı sarsıntılara karşı uyardı.

Japonya'da deprem: 26 yaralı

Japonya'da deprem: 26 yaralı

Japonya'da deprem: 26 yaralı

Japonya'da deprem: 26 yaralı

Japonya'da deprem: 26 yaralı

Japonya'da deprem: 26 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

88
Ruslar Türkiye'nin en ucuz ve en popüler yerlerini yazdı

Ruslar Türkiye'nin en ucuz ve en popüler yerlerini yazdı

27
İstanbul'un göbeğinde maganda dehşeti

İstanbul'un göbeğinde maganda dehşeti

101
Derecik'ten Hakurk'taki PKK hedeflerine füze atışı

Derecik'ten Hakurk'taki PKK hedeflerine füze atışı

62
Yavuz sondaj gemisi yola çıkıyor

Yavuz sondaj gemisi yola çıkıyor

86
Milyonluk traktör fabrikasında yağma

Milyonluk traktör fabrikasında yağma

63
Bilgisayar başında fazla vakit geçiren oğlunu öldürdü

Bilgisayar başında fazla vakit geçiren oğlunu öldürdü

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir