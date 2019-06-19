Japonya'da deprem: 26 yaralı

Japonya’nın kuzeydoğusunda, dün akşam saat 22.22’de 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 26 kişinin yaralandığı açıklandı.

10 SANTİMETRELİK KÜÇÜK DALGALAR OLUŞTU

Yaralıların Niigata, Yamagata, Ishikawa ve Miyagi şehirlerinde olduğu aktarılırken küçük çaplı hasarların da oluştuğu belirtildi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ardından 10 santimetrelik küçük dalgalar oluştuğunu da aktardı.

YENİDEN DEPREM OLABİLİR

Yetkililer, yeniden büyük bir depremin meydana gelebileceğini belirtirken bölgede oluşabilecek toprak kaymalarına karşı vatandaşları uyardı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Dün hızlı trenlerin durdurulduğu, elektrik kesintilerinin yaşandığı Japonya’da, bu sabah normal hayata dönüldüğü kaydedildi. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, vatandaşları güçlü artçı sarsıntılara karşı uyardı.