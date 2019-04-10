Japonya'da düşen F-35'in enkaz parçaları bulundu

Dün Pasifik Okyanusu'na düşen Japonya'ya ait F-35 savaş uçağının enkaz parçaları bulundu, pilotu arama çalışmaları sürüyor.

ABD GÜÇLERİ ARIYOR

Uçağın kuyruğuna ait enkazın, ülkenin kuzeydoğu kıyıları açıklarında bulunduğunu bildiren Savunma Bakanı Takeşi Ivaya, kayıp pilotu arama çalışmalarının Savunma Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ekipleri ve ABD güçleri tarafından sürdürüldüğünü ifade etti.

Ivaya, "Pilotu kurtarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Uçak ile radar bağlantısı dün yerel saatle 19.27'de, üssün 135 kilometre doğusunda okyanus üzerinde kesilmişti.

Bu arada olayın ardından Japonya, diğer F-35A modeli savaş uçaklarının uçuşlarını tedbir amaçlı durdurdu.