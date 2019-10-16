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Japonya'da evsizler fırtınadan kaçarken barınağa alınmadı

Japonya'yı hafta sonu vuran Hagibis Tayfunu'nundan oluşan fırtına ve yağıştan kaçmaya çalışan iki evsiz barınağa ikametgahları olmadığı gerekçesiyle alınmadı.

AA | 16.10.2019 - 08:02..
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BBC'nin haberine göre, başkent Tokyo'da fırtına ve şiddetli yağıştan kaçan iki evsiz, ikametgahları olmadığı gerekçesiyle barınak görevlileri tarafından geri çevrildi.

FIRTINADAN ŞEMSİYEYLE KORUNDU

Evsizlerden 64 yaşındaki Asahi Şimbun, sığınağa alınmadığı için geceyi bir binanın yanında şemsiyesinin altında geçirmek zorunda kaldığını ifade etti. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından, Başbakan Abe Şinzo parlamentoda yaptığı açıklamada barınakların herkese açık olması gerektiğine işaret ederek, olayın detaylı olarak inceleneceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

Japonya'da evsizler fırtınadan kaçarken barınağa alınmadı

TAYFUN'DAN ÖLENLERİN SAYISI 72'YE ÇIKTI

Japonya'da hafta sonu 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu'nun neden olduğu afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi. Tayfunun etkili olduğu bölgelerde 100'den fazla kişinin yaralandığı, kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarılmıştı. En az 230 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi. Tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde, asker, polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinden oluşan 110 bin civarında kişinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Japonya'da evsizler fırtınadan kaçarken barınağa alınmadı

Japonya'da evsizler fırtınadan kaçarken barınağa alınmadı

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