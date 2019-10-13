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Japonya'da Hagibis Tayfunu: 7 ölü

Japonya'da dün 6 bölgede etkisini gösteren Hagibis Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

AA | 13.10.2019 - 06:21..
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Japon basınında yer alan haberlere göre, tayfunun etkili olduğu bölgelerde toplam 7 kişi hayatını kaybederken, kaybolan kişi sayısı da 15 olarak güncellendi.

Japonya'da Hagibis Tayfunu: 7 ölü

500 BİN EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Tayfunun ardından çok sayıda şehirde sel felaketleri yaşanırken yaklaşık 500 bin evin elektriksiz kaldığı açıklandı.

Bugünden itibaren etkisini azaltması beklenen tayfunun pazar günü Japon takımadalarından uzaklaşacağı bildirildi.

Japonya'da Hagibis Tayfunu: 7 ölü

"6 MİLYON KİŞİ TAHLİYE EDİLSİN" ÖNERİSİ

Hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle bazı bölgelerde heyelanlar meydana gelmiş, aşırı yağışlar nedeniyle Japonya'nın Honshu Adası'nda dün 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.

Başkent Tokyo ve çevresindeki tren seferleri ve uçuşların büyük çoğunluğu pazartesi gününe kadar iptal edilmişti.

Japonya'da Hagibis Tayfunu: 7 ölü

SON 60 YILIN EN ŞİDDETLİ TAYFUNU

Japonya Meteoroloji Ajansı, Hagibis'in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Başta başkent Tokyo olmak üzere Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edilmişti.

Japonya'da Hagibis Tayfunu: 7 ölü

Japonya'da Hagibis Tayfunu: 7 ölü

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