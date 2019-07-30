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Japonya'da hava sıcaklığı nedeniyle 11 kişi öldü

Japonya'da sıcaklıkların artmasıyla 11 kişi yaşamını yitirdi.

AA | 30.07.2019 - 09:26..
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Japonya, sıcaklıklarla boğuşuyor.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kyodo ajansının Yangın ve Afet Yönetimi Ajansına dayandırdığı haberinde, ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle geçen hafta 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

5 BİN KİŞİ SICAK ÇARPMASI BAŞVURUSU YAPTI

Haberde, yağmur sezonunun sona ermesiyle havaların hızla ısındığı ve aşırı sıcaklıklara bağlı olarak 5 bin 664 kişinin de sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğu, bunlardan 119'unun en az 3 hafta hastanede kalması gerektiği kaydedildi.

BOL SU TÜKETME TAVSİYESİ

Yetkililerin, ülkede gelecek haftalarda da etkisini devam ettirmesi beklenen yüksek sıcaklıklara karşı halkı önlem almaları yönünde uyardığı, bu kapsamda vücudun sıvı kaybının önüne geçilmesi için bolca su tüketilmesi tavsiyesinde bulunduğu ifade edildi.

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