taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7998
Euro
6.458
Altın
1533.85
Borsa
96094.64
Gram Altın
285.365

Japonya'da kadın dağcı Fuji Dağı'nda öldü

Japonya'da bir kadın dağcının Fuji Dağı zirve tırmanışında yukarıdan kopan bir kayanın çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

AA | 26.08.2019 - 10:29..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

20'li yaşlardaki bir kadın dağcı, sabah saatlerinde 3 bin 450 metredeki dağ kulübesinden 3 bin 776 metredeki Fuji Dağı zirvesine doğru grup halinde yapılan tırmanış sırasında, yukarıdan düşen bir kayanın kafasına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından zirve tırmanışa kapatıldı.

TAYFUNDA YIKILINCA ZİRVE ROTASI KAPATILMIŞTI

Dağın zirve bölgesinde kaya düşmesine karşı tedbir olarak yapılan taş setleri geçen yıl ekimde meydana gelen tayfunda yıkılmış, bu yüzden zirve rotası kapatılmıştı. Setlerin 9 Temmuz'da kısmen restore edilmesinin ardından zirve yeniden tırmanışa açılmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dolarda 5 dakikada rekor yükseliş

Dolarda 5 dakikada rekor yükseliş

334
Fransa'daki G7 Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı

Fransa'daki G7 Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı

129
Fatih Terim: Canımız acıyor

Fatih Terim: Canımız acıyor

185
Trump'a G7'de İran sürprizi

Trump'a G7'de İran sürprizi

19
Benzin ve motorine yeni zam

Benzin ve motorine yeni zam

156
'Kayıt parası' ve 'özel sınıf' iddialarına soruşturma

'Kayıt parası' ve 'özel sınıf' iddialarına soruşturma

103
Gaziantep'te Suriyelilerin kılıç, pala ve bıçaklı kavgası

Gaziantep'te Suriyelilerin kılıç, pala ve bıçaklı kavgası

307
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir