Japonya'da kadınları kızdıran uygulama: Bayan Regl

Japonya'nın Osaka kentinde bulunan Daimaru Umeda adlı mağaza, diğer çalışanların ve müşterilerin ‘bağ kurabilmesi, anlayışlı davranması’ gerekçesiyle, regl dönemindeki kadın çalışanlarından adet gördüklerini ilan eden bir rozet takmalarını istedi.

Rozette Japonya’da popüler olan ‘Seiri Chan’ adı verilen bir manga karakteri kullanıldı.

ADET DÖNEMİNİN VÜCUT BULMUŞ HALİ

‘Bayan Regl’ olarak adlandırılabilecek bu karakter, adet döneminin vücut bulmuş bir halini temsil ediyor ve manganın kadın kahramanını ayda bir kez ziyaret ediyor. Ancak cinsiyetçi bulunan uygulama hem çalışanların hem de kamuoyunun tepkisini çekti. Bunun üzerine mağaza yönetimi, uygulamayı ‘gözden geçireceklerini’ duyurdu.

"BAZILARI BUNUN TACİZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Reuters’a konuşan, adını vermeyen bir erkek yönetici, “Halktan çok fazla şikayet aldık. Bazıları bunun taciz olduğunu söyledi. Niyetimiz kesinlikle bu değildi. Şu anda planımızı yeniden inceliyoruz.” dedi.

Yönetici ayrıca rozet takmanın zorunlu bir uygulama olmadığını belirtti.

JAPONYA'DA KADINLARI HEDEF ALAN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ

Japonya’da daha önce de bazı şirketlerin kadın çalışanlarından ‘gözlük takmamalarını’ istediği belirtilmişti. Buna da ‘soğuk intiba bırakıyor’, ‘makyaj belli olmuyor’ gibi gerekçeler gösterilmişti. Bu yıl yapılan bir araştırmada, Japonya’daki her 10 şirketten birinde kadınların topuklu ayakkabı giymesinin zorunlu olduğunu ortaya koymuştu. Japon kadınlar bu zorunluluğa karşı ayaklanmıştı.