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Japonya'da koronaya yakalanan hemşire çalışmaya zorlandı

Osadak kentindeki bir hastane, koronavirüse yakalanan personelinden gece vardiyasında çalışmasını istedi.

İHA |
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Japonya'da koronaya yakalanan hemşire çalışmaya zorlandı

Koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Japonya'da bir skandala imza atıldı.

Japonya basınında yer alan haberlere göre, bugüne kadar 126 personelinde koronavirüs tespit edilen Namihaya Rehabilitasyon Hastanesi'nde görevli hemşireye yapılan virüs testi pozitif çıktı.

KORONALI HEMŞİREYİ ÇALIŞMAYA ZORLADILAR

Osaka kentindeki hastanenin, koronavirüse yakalanan hemşireyi çalışmaya zorladığı belirtildi.

Japonya'da koronaya yakalanan hemşire çalışmaya zorlandı

GECE VARDİYASINDA ÇALIŞMASI İSTENDİ

Hastane yönetimi test sonucunu bilmesine rağmen, daha önce planlandığı üzere hemşireden gece vardiyasında çalışmasını istedi.

Karar, ülkede büyük tepki çekerken, hastane yönetimi de iddiaları doğruladı.

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