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Japonya'da maske izdihamı kamerada

Koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edilen Japonya'da maske izdihamı yaşandı, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

DHA |
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Japonya'da maske izdihamı kamerada

Koronavirüsle mücadele kapsamında OHAL ilan edilen Japonya'da, mağazada maske izdihamı yaşandı.

ABD merkezli toptan satış mağazası Costco'nun, Japonya'nın Chiba şehrinde yer alan Makuhari deposunda dün maskelerin yer aldığı reyonda yoğunluk yaşandı.

SOSYAL MESAFE DİNLEMEDİLER

Onlarca insanın kolilerden kutu kutu maske aldığı ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar, amatör kamera tarafından görüntülendi.

Japonya'da maske izdihamı VİDEO

JAPONYA'DA OHAL KARARI

Japon hükümeti, perşembe günü koronavirüs tespit edilen kişilerin sayısının artması üzerine, başta başkent Tokyo olmak üzere yedi büyükşehirde bir ay süreyle ilan edilen OHAL'in ülkenin tamamına yayılacak şekilde genişletildiğini açıkladı.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Japonya'da 9 bin 231 koronavirüs vakası görülürken, 190 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da maske izdihamı kamerada

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