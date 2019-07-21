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Japonya’da Senato seçimlerinin galibi Şinzo Abe

Milli Meclisin üst kanadının üyelerinin yarısının yenilendiği seçimlerde Başbakan Şinzo Abe’nin liderliğindeki Liberal Demokrat Parti galip ayrıldı.

İHA | 21.07.2019 - 23:21..
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Alt ve Üst Meclisten oluşan iki meclisli yasama organı tarafından yönetilen Japonya’da bugün gerçekleştirilen Üst Meclis seçimleri sonuçlandı. Başbakan Şinzo Abe liderliğindeki Liberal Demokrat Parti ve Komeito Partisi koalisyonu, seçime giren 124 sandalyenin en az 69’unu elde etti.

Japonya’da Senato seçimlerinin galibi Şinzo Abe

"SEÇMEN İSTİKRARI SEÇTİ"

Başbakan Abe, sandıklar açıldıktan kısa bir süre sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada seçim sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, seçmenin siyasi istikrarı seçtiğine inandığını ifade etti.

Japonya’da Senato seçimlerinin galibi Şinzo Abe

ANAYASAL REFORM ÇOĞUNLUĞU YOK

Kesin sonuçların bir hafta içinde belli olması bekleniyor. Ancak ilk kesin olmayan sonuçlara göre iktidardaki Liberal Demokrat Parti anayasada reform yapabilmek için gerekli olan 3’te 2’lik çoğunluğa ulaşamadı.

Erken oylama sistemi verilerine göre, toplam 17 milyon 62 bin 771 kişi oy kullandı.

Japonya’da Senato seçimlerinin galibi Şinzo Abe

Japonya’da Senato seçimlerinin galibi Şinzo Abe

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