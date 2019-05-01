Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Naruhito, bu sabah İmparatorluk Sarayında yapılan törenle tahta çıktı.

Yalnızca hanedan ailesinin yetişkin erkek üyelerinin hazır bulunduğu devir teslim töreninde Naruhito; ayna, kılıç ve mücevherden oluşan imparatorluk alametlerini babası Akihito'dan teslim aldı.

Törende orijinalleri muhafaza altındaki kılıç ve aynanın kopyaları, Naruhito'ya teslim edildi.

"KENDİMİ GELİŞMEYE ADAYACAĞIM"

İmparatorluk alametlerini kabul eden Naruhito, "Tahta çıkarken, eski İmparator Akihito'nun izlediği yoldan ayrılmayacağıma, geçmiş imparatorların mirasını aklımda tutarak kendimi gelişmeye adayacağıma yemin ederim." dedi.

Japon imparatorunun "devleti sembolü" olarak taşıdığı işleve vurgu yapan Naruhito, "Anayasaya bağlı kalacağıma, devletin ve Japon halkının birliğinin sembolü olarak sorumluluklarımı yerine getireceğime, daima halkı düşünüp onların çıkarına hareket edeceğime yemin ederim." ifadelerini kullandı.

Yeni İmparator Naruhito; hükümet, parlamento ve yüksek yargı organlarının temsilcileriyle kraliyet mensuplarının katıldığı davette, tebrikleri kabul etti. Japon halkını temsilen Başbakan Şinzo Abe, yeni İmparator Naruhito'ya teşekkür etti.

Japonya'da yeni imparator tahta çıktı VİDEO