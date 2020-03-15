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Japonya'daki karantina gemisinin yolcusundan kötü haber

Daha önce karantina altına alınan gemide koronavirüse yakalanan 70 yaşındaki yolcu, iyileştikten sonra yeniden pozitif sonuç verdi.

İHA | 15.03.2020 - 10:12..
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgınıyla ilgili Japonya'dan kötü haber geldi.

70'li yaşlardaki Mie eyaleti sakini,14 Şubat'ta yolcusu olduğu Diamond Princess adlı karantina gemisinde yapılan testin pozitif  çıkması sonucu hastaneye kaldırıldı.

VİRÜSÜ ATLATINCA TABURCU EDİLDİ

Hastanede iyileşen ve tekrar test uygulanan hastanın negatif sonuç vermesi üzerine 2 Mart'ta taburcu edildiği, toplu taşıma aracıyla evine döndüğü öğrenildi.

Japonya'daki karantina gemisinin yolcusundan kötü haber

YENİDEN BELİRTİ GÖSTERDİ

Son olarak geçtiğimiz perşembe günü 39 derece ateş ve halsizlik şikayeti gösteren hastanın cuma günü hastaneye müracaat ettiği ve yapılan testlerin ardından cumartesi günü tekrar koronavirüs teşhisi konulduğu belirtildi.

Japonya'daki karantina gemisinin yolcusundan kötü haber

İRTİBAT KURDUĞU KİŞİLER ARAŞTIRILIYOR

2 Mart'ta taburcu edildikten sonra günlük hayatına devam eden şahsın bu süre zarfında temas kurduğu kişileri belirlemeye çalışan yerel hükümet yetkilileri, şahısla irtibatı tespit edilen herkese tedbir amaçlı sağlık kontrolü uygulayacak.

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