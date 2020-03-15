Japonya'daki karantina gemisinin yolcusundan kötü haber

1 Sahil yasağı mangalcıları ormana yönlendirdi İstanbul'daki mangal yasağı bazı vatandaşlar tarafından beğenilirken, bazıları da tepki gösterdi.

2 Ronaldo, lüks oteller zincirini hastaneye dönüştürecek Cristiano Ronaldo, Portekiz'de sahip olduğu lüks oteller zincirini koronavirüs hastalarının tedavi olması için hastaneye dönüştürerek, devletin hizmetine açma kararı aldı.

3 ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 58'e yükseldi Beyaz Saray'da virüse karşı düzenli olarak "ateş ölçümü" gibi tedbirlere başlandı.

4 İzmir'de lokalde gürültü kavgası: 1 ölü Bir lokalde oyun oynayan Burhan Bahar, gürültü yaptığı gerekçesiyle Şahin O.'yu darbetti. Olay sonrası lokalden ayrılan Şahin O., tabanca ile olay yerine gelerek Burhan Bahar'ı vurdu.

5 Beren ile Kenan korona karantinasına uymadı Yurt dışı sonrası 14 günlük karantinaya uymayanlar arasında Beren Saat ile Kenan Doğulu da var.

6 Sığınmacılar, Avrupa'ya geçmek için bekliyor Sığınmacılar, Yunanistan'ın sert müdahaleleri yanında bugünden itibaren soğuk havayla da mücadele etmek zorunda kalacak.