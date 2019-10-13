Japonya’nın doğu ve kuzeydoğusunu vuran Hagibis Kasırgası’nda, 19 kişi hayatını kaybederken, 100 kişi de yaralandı.

20 KİŞİ HALA KAYIP

Toplu taşıma seferlerinin tamamen durduğu, kasırganın yoğun hissedildiği bölgelerde elektrik kesintilerini yaşandığı belirtildi. 20 kişinin hala kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklanırken; yerel medya, Japonya Savunma Bakanlığı’nın 27 bin kurtarma personelini, kasırgadan etkilenen bölgelere sevk ettiğini duyurdu.

Japonya’daki kasırgada 19 kişi öldü, 20 kayıp var VİDEO

KAMYONU DEVİRDİ

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı, sert esen rüzgarın ise bir kamyonu devirdiği görüldü.