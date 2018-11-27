Japonya’dan Kuzey Koreli Bakana istisnai izin

Kuzey Kore vatandaşlarının ülkeye girişine ülkenin nükleer programına karşı bir yaptırım olarak izin vermeyen Japonya’da, hükümet, istisnai bir karara imza attı.

NORMAL ŞARTLAR ALTINDA YASAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Kuzey Kore vatandaşlarının ülkeye girişinin normal şartlar altında yasak olduğunu hatırlattı.

Ancak hükümetin, milliyet temelli ayrımcılığı yasaklayan uluslararası spor dünyasının ruhu ışığında, Kuzey Kore Spor Bakanı Kim İl Guk için bir istisna yapacağını ve Japonya’ya girişine izin vereceğini belirten Suga, hükümet yetkililerinin Kuzey Kore Spor Bakanı ile görüşme planının ise olmadığını açıkladı.

2 GÜNLÜK TOPLANTIYA KATILACAK

Kuzey Kore Spor Bakanı Kim İl Guk, ayrıca Kuzey Kore Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı. Guk’un, çıkan özel iznin ardından Tokyo’da çarşamba günü başlayacak olan Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği’nin 2 günlük genel kurul toplantısına katılması bekleniyor.