Japonya’dan Kuzey Kore’ye yaptırım kararı

Japonya’nın, 2006’dan bu yana nükleer faaliyetleri nedeniyle Kuzey Kore’ye uyguladığı yaptırımların bir parçası olan ticaret yasağı, Japonya’da kabinenin onayıyla 2 yıl daha uzatıldı.

YASAKLARIN SÜRESİ UZAYACAK

Japonya, normal şartlar altında cumartesi günü sona erecek olan ve Kuzey Kore gemileri ile Kuzey Kore limanlarında duran uluslararası gemilere yönelik liman yasağını da kapsayan yaptırımları, ABD ve Güney Kore iş birliğinde uygulamaya devam etmeyi planlıyor.

Pyongyang’ın nükleer silahlardan arınma sürecine dair beklentiler, şubat ayındaki ABD-Kuzey Kore zirvesinin anlaşma olmadan sona ermesinin ardından azalmıştı. Japonya’da kabinenin aldığı karar, bu sürece tepki olarak yorumlanıyor.