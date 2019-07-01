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Japonya'dan ticari balina avına onay

Ticari avlanmayı 1986 yılında yasaklayan Japonya, 31 yıl sonra ilk kez balina avcılarının denize açılmasına izin verdi.

Haber Merkezi | 01.07.2019 - 17:21..
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Japonya'da 1986 yılında ticari balina avlanmasına yasak getirilmişti. Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çekilme kararı alan Japonya, ticari balina avına tümüyle geri döndü.

Japonya'dan ticari balina avına onay

TENKELERLE AVA ÇIKILDI

Bu sabah eşzamanlı olarak beş gemi zıpkınları branda altına gizlenmiş halde kuzeydeki Kushiro'dan, üç balina teknesi de güneybatıdaki Şimonoseki'den demir alıp denize açıldı.

Avlanmaya giden tekneler tonlarca ağırlıktaki balinalarla geri döndü.

Japonya'dan ticari balina avına onay

"BİLİMSEL AVLANMA"

Japonya'da bilimsel araştırma adı altında avlanan balinaların eti satılıyor. Uluslararası Adalet Divanı bu avların hiçbir bilimsel temeli olmadığı sonucuna varmıştı. Japon balina avcılarının denizlere geri dönmesiyle 1986'dan beri katledilen 31 bin balinaya çok sayıda yenisi eklenecek.

Japonya'dan ticari balina avına onay

Japonya Balıkçılık Müdürlüğüne göre gemilerle tekneler birlikte aralık sonuna kadar 227 balina avlayacaklar. Bu kota, 52 minke balinası, 150 Bryde balinası ve 25 kuzey (sei) balinasını içeriyor.

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