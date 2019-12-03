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Japonya'dan Ukrayna'ya getirilen tarihi eserler yakalandı

Ukrayna'da yaşayan yabancı bir iş adamının siparişinin üzerine Japonya'dan Ukrayna'ya getirilen tarihi eserlere el konuldu.

İHA | 03.12.2019 - 15:48..
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Ukrayna sınırında tarihi eser operasyonu yapıldı.

300 BİN DOLAR DEĞERİNDE

Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından alınan istihbarat sonucu sınırda yapılan operasyonla, Japonya’dan getirilen ve piyasa değerinin 300 bin dolar olduğu tespit edilen birçok tarihi eser ele geçirildi.

Japonya'dan Ukrayna'ya getirilen tarihi eserler yakalandı

ESERLER BİRBİRİYLE UYUŞMADI

SBU yetkililerince yapılan açıklamada, “Doğu limanına Japonya’dan 3 konteyner geldi. Siparişlerin sahibi, uzun yıllardır Ukrayna’da yaşayan yabancı bir iş adamı. Eşyalara yönelik gümrüğe verdiği beyanda ev eşyaları ve spor malzemeleri getirdiğini ileri sürdü. Gümrük ekiplerince yapılan aramada, evraklarda belirtilen eşyalar ile konteynerin içindeki eşyaların birbiriyle uyuşmadığı anlaşıldı. Eksperler tarafından yapılan inceleme sonucunda konteyner içerisindeki malzemelerin ev eşyası değil, 18-19.yy’a ait çok kıymetli tarihi eserler olduğu anlaşıldı ve bu tarihi eserlerin piyasa değerinin 300 bin dolar olduğu anlaşıldı.” ifadeleri kullanıldı.

Japonya'dan Ukrayna'ya getirilen tarihi eserler yakalandı

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNE AİT ESERLER

Açıklamanın devamında ise yakalanan tarihi eserlerin, eski soğuk savaş dönemine ait askeri silahlar ve o dönemde kullanılmış ev eşyaları olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin istihbarat servisinin ve savcılığın talimatıyla, organizasyonda görev alan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Japonya'dan Ukrayna'ya getirilen tarihi eserler yakalandı

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