Japonyalı Takabe türkü söyledi, dinleyenler bayıldı

Japonyalı Yoko Takabe, 15 yıl önce İngiltere'de tanıştığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim Üyesi eşi Recep Tekeli ile evlenerek, Türkiye'ye yerleşti.

İKİ DÖNEMDE BAĞLAMA ÇALMAYI ÖĞRENDİ

3 yıldır da Aydın'da yaşayan Takabe Türk kültürüne duyduğu ilgi nedeniyle bağlama çalmayı öğrenmek isteyince Efeler Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki bağlama kursuna kayıt yaptırdı. Burada bağlama eğitimi alan Takabe, iki dönem kursa katılarak bağlama çalmayı ve türkü söylemeyi öğrendi.

Japon Takabe saz çalıp türkü söyledi İZLE

"UZUN İNCE BİR YOLDAYIM" İLE BAŞLADI

Takabe ve kurs arkadaşlarının oluşturdukları koronun konserinde sahne alan Takabe 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdi. Hem türkü söyleyip hem de bağlama çalan Takabe'nin performansı vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Bağlama tutmayı dahi bilmediğini ve kursa sıfırdan başladığını söyleyen Yoko Takabe, "Geçen sene bağlamaya olan merakım üzerine halk eğitim merkezindeki kursa kayıt yaptırdım. Bağlamaya sıfırdan başladım. Önce bağlamayı nasıl tutmam gerektiğini öğrendim. Daha sonra da yavaş yavaş bağlama çalmasını öğrendim. Bunları öğrenirken de türküleri merak ettim ve türkü söylemesini de öğrenmek istedim. Binlerce türkü var ve bu kültür çok derin. İlk defa sahneye çıktım ve türkü söyledim. Çok heyecanlandım. İnşallah seneye yine fırsat verilirse, daha güzel bağlama çalıp türkü söylemek istiyorum." dedi.

HİÇ ZORLANMIYOR

Kurs eğitmeni Üzeyir Gülsever de Yoko Takabe'nin bağlama ve türkü söyleme konusunda çok istekli olduğunu ve kendisine eğitim verirken hiç zorlanmadığını kaydetti.