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Japonya'nın ardından Rusya da Apple'a soruşturma açtı

Rusya Federal Tekelle Mücadele Kurumu, haksız rekabet nedeniyle Apple'ın soruşturma altında olduğunu açıkladı.

REUTERS | 09.08.2019 - 09:09..
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Apple, kendisi için parça üreten bazı Japon şirketlere baskı yaptığı için Japonya tarafından soruşturma altına alınmıştı. Bir soruşturma haberi de Rusya'dan geldi.

Rusya Federal Tekelle Mücadele Kurumu FAS, siber güvenlik şirketi Kaspersky'den gelen bir şikayetin ardından Apple'ın Rusya'da soruşturma altında olduğunu ve şirketin akıllı telefon uygulamalarındaki baskın konumunu kötüye kullandığını idddia etti.

apple

APPLE KENDİ UYGULAMALARINA ÖNCELİK VERİYOR

Kaspersky, çocukların akıllı telefonlarda güvenliğini sağlayan Safe Kids uygulamasının App Store'a kabul edilmediğini, ancak Apple'ın Screen Time adlı kendi uygulamasının mağazada yer aldığını vurgulayarak Apple'ı şikayet etti.

FAS, Kaspersky Lab'ın Safe Kids uygulamasının yeni bir sürümünün neden Apple işletim sistemine kabul edilmediğini ve bunun uygulama için işlevsellikte önemli bir kayba neden olduğunu araştırdığını söyledi.

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