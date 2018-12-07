Japonya’nın kartpostal köyü: Shirakawa-go

Japonya’da, orman ve ağaçlar kutsal kabul ediliyor, o yüzden çok iyi korunuyorlar. Köye iner inmez, mis gibi orman ve temiz hava kokusu sizi karşılıyor. Çiçek kokuları, etraftan gelen su sesleri… Turizm açısından da epey ünlenmiş olmasına rağmen köy, çok güzel korunmuş. Herkes haritasını alıp yürüyerek gezmeye başlıyor bu köyde. Ama en önemli özelliği kartpostal görünümlü evleri. Kışın o kadar çok kar yağıyor ki, bu kara dayanabilen tek yapı çatılar oluyor. Bu yüzden evlerin çatıları düşen çığlar sebebiyle çok güçlü inşa ediliyor, kar yağdığında da görüntü işte böyle oluyor...

MASALLAR DİYARI SHİRAKAWA-GO

Tokyo’da gezerken metrolarda bu köyün reklamlarıyla karşılaşmanız mümkün. Japonya’da, UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne çoktan alınmış, dağların arasındaki bir vadide, yirmi otuz hanelik şirin mi şirin bir köy burası. Vadinin ortasında bir nehir ve üzerinde yürürken sallanan asma köprü bulunuyor. Özellikle, köye, yüksek bir yerden bakmak masal dünyası gibi, her an bir köşeden bir masal kahramanı çıkacak sanki.

Eskiden köye ulaşım zormuş, ancak yeni yapılan yollarla ulaşım artık kolaylıkla sağlanabiliyor. Arabayla mola vermeden yaklaşık beş altı saatte Osaka’dan Takayama şehrine ulaşabiliyorsunuz. Shirakawa-go Takayama’dan iki saat uzaklıkta.

EVLERİN MİMARİSİNİN BAŞKA BİR ÖRNEĞİ YOK

Bazı evler müze gibi, hatta düşük bir ücretle gezme imkanınız da var. İlginç olanı hâlâ bu müze evlerde aileler yaşıyor. İki üç neslin bir arada yaşadığı evler de bulunuyor. Ama ne yazık ki; büyük şehirde yaşamanın cazibesi, gençleri uzaklaştırmış köyden. Genellikle çevrede yaşlıları görebiliyorsunuz.

Evler iki katlı, üçüncü kat çatı katı gibi. Çatı katında, eski zamanlarda kullanılan aletleri sergiliyorlar. İpek bile üretmişler. Köy halkı, kendi yetiştirdikleri ürünlerle yaşamlarını sürdürüyor. O dar vadide çeltik alanları, meyve ve sebze bahçeleri var. Köyde bazı evler terkedilmiş, boş duruyor.

ÇATILARIN KALINLIĞI 1 METRE

Evlerin mimarisine geri dönelim, çünkü bu kartpostal görüntüsüne rastlamak çok zor. Çatıları çok ilginç, piramit gibi görüntüsü var . İlginç olan ise, çeltik sonrası kalan sap saman ile çatıyı kaplıyorlar. Bu kaplamayı yapmak da ekstra beceri ve güç gerektiren bir iş. Bu işin uzmanları yapıyor. Çatının kalınlığı bir metreye yakın ve en azından yirmi yılda bir yenilenmesi gerekiyor.

ÇATILAR YANMASIN DİYE TATBİKAT YAPIYORLAR

Üçgen seklindeki çatılar; kışın yağan yoğun kar nedeniyle, çatının çökmesini önlemek için tasarlanmış. Ayrınca köyde, her yıl yangından korunma tatbikatı da yapılıyor. Çünkü binaların çoğunluğu ahşap ve çatıların hepsi sap saman.

Evlerin pencereleri camlı fakat içeride kağıt kaplı ikinci bir çerçeve var. Bu kağıt kaplı çerçeve nedeniyle evlerin, kışın gecenin karanlığında görüntüsü daha farklı oluyor. O soğukta, uzaktan da olsa insanın içini ısıtan bir görüntü olmalı.

Köy halkı, soğuktan korunmak için kullandıkları geleneksel yöntemleri yavaş yavaş bırakmışlar. Şimdi klimalar ve elektrikli ısıtıcılar kullanılıyor.

OTEL BULAMAZSINIZ

Köyde, otel yok ama bazı evler, odalarını pansiyon olarak kullanıma açıyorlar. Hem Japonlar hem de yabancı turistler; birkaç gün kalıp, yöresel yiyecekleri tadıp, temiz havayı soluyup öyle dönüyorlar evlerine. Hediyelik eşya satan bir iki dükkan da var. Buradan hatıra birkaç eşya alabilirsiniz.

Evler arasında yürürken küçük bir kahvehane bulunuyor. Kahvehanenin içinde çok sayıda fincan bulunuyor. İstediğiniz bir fincanı seçip kahvenizi istiyorsunuz.

NOT: Köyü gezmek için 3-4 saat yeterli oluyor. Gitmek için karın yağdığı zamanları seçerseniz, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.