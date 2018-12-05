Japon bir makarna üreticisi, Ankara'daki tesisinde ürettiği makarnaları, başkent Tokyo başta olmak üzere tüm Japonya'ya ihraç ediyor.

"KATMA DEĞERLİ BİR ÜRÜN"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada üretilen yıllık 18 bin ton makarnanın Japonya'ya ihraç edildiğini belirterek, "Normal şartlarda Türkiye'nin makarna ihracatında ton başına fiyat, 400-450 dolar civarında ama bu makarnayı 800-850 dolara ihraç ettiklerini ifade ettiler, bu açıdan da oldukça katma değerli bir ürün." dedi.

Japonya'nın makarnası Türkiye'den İZLE



İNCELEMELERDE BULUNDU

Makarna üreticisi firmanın Türkiye'nin, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (ASO 1. OSB) fabrikasını ziyaret eden Bakan Varank, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Takashi Kamijo'dan şirket ve Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Üst düzey hijyen önlemlerinin alındığı fabrikayı gezen Varank, makarna üretimine ilişkin incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Varank, söz konusu firmanın Türkiye'deki yatırımlarından, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve Japon firmalarıyla bir araya geldiğinde haberdar olduğunu söyledi.

"18 TON MAKARNA JAPONYA'YA İHRAÇ EDİLİYOR"

Varank, Nisshin Seifun'un Japonya'nın en büyük makarna üreticilerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Firma burada, dünyadaki en yüksek standartlı fabrikasını kurmuş. Burada üretilen yıllık 18 bin ton makarna, Japonya'ya ihraç ediliyor. Fabrikanın en önemli özelliklerinden biri Türkiye'deki durum buğdayını kullanıyor olmaları, kendi ifadeleriyle 'Dünyanın en kaliteli buğdaylarından bir tanesi'. Türkiye'de üretilen durum buğdayını alıp burada makarna haline getirip Japonya'ya ihraç ediyorlar. Normal şartlarda Türkiye'nin makarna ihracatında ton başına fiyat, 400-450 dolar civarında ama bu makarnayı 800-850 dolara ihraç ettiklerini ifade ettiler, bu açıdan da oldukça katma değerli bir ürün." dedi.