taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3435
Euro
6.0701
Altın
1237.19
Borsa
93336.3
Gram Altın
212.763

Japonya'nın makarnası Türkiye'den

Dünyanın en kalitelileri arasında gösterilen Anadolu'nun durum buğdayı, Japonların sofralarına lezzet katıyor.

AA | 05.12.2018 - 15:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Japon bir makarna üreticisi, Ankara'daki tesisinde ürettiği makarnaları, başkent Tokyo başta olmak üzere tüm Japonya'ya ihraç ediyor.

Japonya'nın makarnası Türkiye'den

"KATMA DEĞERLİ BİR ÜRÜN"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada üretilen yıllık 18 bin ton makarnanın Japonya'ya ihraç edildiğini belirterek, "Normal şartlarda Türkiye'nin makarna ihracatında ton başına fiyat, 400-450 dolar civarında ama bu makarnayı 800-850 dolara ihraç ettiklerini ifade ettiler, bu açıdan da oldukça katma değerli bir ürün." dedi.

Japonya'nın makarnası Türkiye'den İZLE

İNCELEMELERDE BULUNDU

Makarna üreticisi firmanın Türkiye'nin, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (ASO 1. OSB) fabrikasını ziyaret eden Bakan Varank, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Takashi Kamijo'dan şirket ve Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Üst düzey hijyen önlemlerinin alındığı fabrikayı gezen Varank, makarna üretimine ilişkin incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Varank, söz konusu firmanın Türkiye'deki yatırımlarından, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve Japon firmalarıyla bir araya geldiğinde haberdar olduğunu söyledi.

Japonya'nın makarnası Türkiye'den

"18 TON MAKARNA JAPONYA'YA İHRAÇ EDİLİYOR"

Varank, Nisshin Seifun'un Japonya'nın en büyük makarna üreticilerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Firma burada, dünyadaki en yüksek standartlı fabrikasını kurmuş. Burada üretilen yıllık 18 bin ton makarna, Japonya'ya ihraç ediliyor. Fabrikanın en önemli özelliklerinden biri Türkiye'deki durum buğdayını kullanıyor olmaları, kendi ifadeleriyle 'Dünyanın en kaliteli buğdaylarından bir tanesi'. Türkiye'de üretilen durum buğdayını alıp burada makarna haline getirip Japonya'ya ihraç ediyorlar. Normal şartlarda Türkiye'nin makarna ihracatında ton başına fiyat, 400-450 dolar civarında ama bu makarnayı 800-850 dolara ihraç ettiklerini ifade ettiler, bu açıdan da oldukça katma değerli bir ürün." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası 2019 para ve kur politikasını açıkladı

Merkez Bankası 2019 para ve kur politikasını açıkladı

215
ABD eski başkanı Bush'un köpeği yas tuttu

ABD eski başkanı Bush'un köpeği yas tuttu

211
Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

162
Albert Einstein'ın Tanrı mektubuna 2,9 milyon dolar

Albert Einstein'ın Tanrı mektubuna 2,9 milyon dolar

123
CHP'nin cezası onanan HDP'lilere üzüntüsü

CHP'nin cezası onanan HDP'lilere üzüntüsü

94
F.Bahçe-Kasımpaşa maçındaki penaltı Almanya'da yaşandı

F.Bahçe-Kasımpaşa maçındaki penaltı Almanya'da yaşandı

79
Theresa May'e Brexit oylaması öncesi ilk darbe

Theresa May'e Brexit oylaması öncesi ilk darbe

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir