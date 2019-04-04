Jay Z ödül törenine 14 milyonluk saatiyle katıldı

Şarkıcı Beyonce ile eşi Jay Z, hafta sonu ABD'de düzenlenen NAACP Image Ödülleri törenine katıldı.

15 yıl aradan sonra ikinci kez Yılın Şov İnsanı ödülünü alan Beyonce, kıyafeti ile tüm bakışları üzerinde topladı. Dikkat çeken bir diğer isim de eşi Jay Z, oldu.

TAMAMI SAFİRDEN YAPILDI

Törende başkanlık ödülünü Jay Z, bu kez taktığı saat ile konuşuldu. Jay Z'nin taktığı ve tamamı safirden olan Richard Mille marka saatin fiyatının, 2.5 milyon dolar (14 milyon lira) olduğu açıklandı.

MAVİ RENK İÇİN EKSTRA ÜCRET

Tasarımcı Alex Todd, saatin yapımının 3 bin saat sürdüğünü söyledi. Ayrıca Jay Z, saatin rengi için de ekstradan ödeme yaptı.

DÜNYADA BİR TANE ÜRETİLDİ

Saatin dünyada yalnızca bir tane üretildiği, böylece Jay-Z'in dünyanın en pahalı Richard Mille marka saatine sahip olduğu belirtildi.