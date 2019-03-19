Jean Christophe Grange, Nisan’da Türkiye’de

Doğan Kitap, 20. Yıl etkinlikleri kapsamında ünlü yazar Grange’yi de Türk okurlarla buluşturmak için hazırlanıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de polisiye gerilim meraklıların sevdiği yazarlardan olan Grange, bu etkinlik kapsamında 1 – 2 Nisan tarihlerinde okurlarıyla buluşacak, kitaplarını imzalayacak.

Şimdiden meraklılarına duyurulur…

OKURLA İLK KEZ "KIZIL NEHİRLER" İLE TANIŞMIŞTI

Grange’yi, Türk okurlar ilk kez “Kızıl Nehirler” ile tanıdı. Polisiye ve gerilim türüne getirdiği kendine has bakış açısı, gerçekten etkileyiciydi. Her kitabında özellikle gündeme getirdiği psikolojik bir konunun içinde kendini bulan okur, bundan hiç rahatsızlık duymuyordu. Son olarak geçtiğimiz günlerde “Ölüler Diyarı” ile okurlarını heyecanlandıran Grange, bu kez de okuruyla kötülüğün ne derece kalıtsal olabileceğini tartışmaya koyuldu…

TÜRKİYE PROGRAMI

Bu güne dek Kızıl Nehirler, Taş Meclisi, Leyleklerin Uçuşu, Kurtlar İmparatorluğu, Siyah Kan, Şeytan Yemini, Koloni, Ölü Ruhlar Ormanı, Sisle Gelen Yolcu, Kaiken, Lontano ve Kongo’ya Ağıt’tan sonra şimdi de Ölüler Diyarı ile okuruyla buluşan Grange, etkinlik kapsamında 1 Nisan Pazartesi saat 15.00’te, D&R Kanyon; 2 Nisan Salı günü ise, saat 19.00’da D&R Akasya mağazasında olacak.

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Damla Karakuş

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