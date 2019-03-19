taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4747
Euro
6.22305
Altın
1308.25
Borsa
104623.94
Gram Altın
230.311

Jean Christophe Grange, Nisan’da Türkiye’de

Polisiye ve gerilim romanlarının dünyaca ünlü ismi, eserleri 30’dan fazla dile çevrilen Fransız gazeteci, yazar ve senarist Jean Christophe Grange, Nisan’da Türk okurlarıyla buluşacak…

Özel İçerik | 19.03.2019 - 14:12..
  1. Haberler
  2. Kitap
Whatsapp ile paylaş

Jean Christophe Grange

Doğan Kitap, 20. Yıl etkinlikleri kapsamında ünlü yazar Grange’yi de Türk okurlarla buluşturmak için hazırlanıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de polisiye gerilim meraklıların sevdiği yazarlardan olan Grange, bu etkinlik kapsamında 1 – 2 Nisan tarihlerinde okurlarıyla buluşacak, kitaplarını imzalayacak.

Şimdiden meraklılarına duyurulur…

Jean Christophe Grange Nisan’da Türkiye’de

OKURLA İLK KEZ "KIZIL NEHİRLER" İLE TANIŞMIŞTI

Grange’yi, Türk okurlar ilk kez “Kızıl Nehirler” ile tanıdı. Polisiye ve gerilim türüne getirdiği kendine has bakış açısı, gerçekten etkileyiciydi. Her kitabında özellikle gündeme getirdiği psikolojik bir konunun içinde kendini bulan okur, bundan hiç rahatsızlık duymuyordu. Son olarak geçtiğimiz günlerde “Ölüler Diyarı” ile okurlarını heyecanlandıran Grange, bu kez de okuruyla kötülüğün ne derece kalıtsal olabileceğini tartışmaya koyuldu…

Jean Christophe Grange Nisan’da Türkiye’de

TÜRKİYE PROGRAMI

Bu güne dek Kızıl Nehirler, Taş Meclisi, Leyleklerin Uçuşu, Kurtlar İmparatorluğu, Siyah Kan, Şeytan Yemini, Koloni, Ölü Ruhlar Ormanı, Sisle Gelen Yolcu, Kaiken, Lontano ve Kongo’ya Ağıt’tan sonra şimdi de Ölüler Diyarı ile okuruyla buluşan Grange, etkinlik kapsamında 1 Nisan Pazartesi saat 15.00’te, D&R Kanyon; 2 Nisan Salı günü ise, saat 19.00’da D&R Akasya mağazasında olacak.

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

263
Prens Selman zor günlerden geçiyor

Prens Selman zor günlerden geçiyor

42
Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

36
Kıbrıs'ta dostluk maçı krizi

Kıbrıs'ta dostluk maçı krizi

45
Yunan basını İHA'lardan rahatsız

Yunan basını İHA'lardan rahatsız

45
Dolmuşçular Marmaray istemiyor

Dolmuşçular Marmaray istemiyor

255
Kaçak yapılar uydudan tespit ediliyor

Kaçak yapılar uydudan tespit ediliyor

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir