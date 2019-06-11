Jeep'ten yeni rekor

Rusya'da her yıl düzenlenen geleneksel Baykal Buz Motor Sporları Festivali 2019 Hız Günleri, bu sene de nefes kesen gösterilere sahne oldu.

REKOR KIRDI

Doğal buz tabakası üzerinde gerçekleşen ve 2011 yılından bu yana 20’nin üzerinde hız rekorunun kaydedildiği etkinlikte Jeep Grand Cherokee Trackhawk, hareket halinde verilen start ile 1 km'lik bir mesafe boyunca ortalama 257 km/s üzerinde bir hıza ulaştı.

RAF TARAFINDAN DA ONAYLANDI

Güçlü SUV, 0 km’den hareket ederek de 100 km/s'nin üzerinde ortalama hıza imza attı. GPS vericisine göre aracın buz üzerinde ulaştığı en yüksek hız ise 280 km/s oldu.

Tüm rakamsal veriler, Rusya Otomobil Federasyonu (RAF) tarafından da onaylanarak motor sporları dünyasındaki yerini aldı.