taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7889
Euro
6.5548
Altın
1322.34
Borsa
93817.58
Gram Altın
245.941

Jeep'ten yeni rekor

Her yıl düzenlenen festivale katılan Jeep, bu sene buz üzerinde ortalama 257 km/s üzerinde bir hıza ulaşarak yeni rekorun sahibi oldu.

Haber Merkezi | 11.06.2019 - 12:42..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş

Rusya'da her yıl düzenlenen geleneksel Baykal Buz Motor Sporları Festivali 2019 Hız Günleri, bu sene de nefes kesen gösterilere sahne oldu.

REKOR KIRDI

Doğal buz tabakası üzerinde gerçekleşen ve 2011 yılından bu yana 20’nin üzerinde hız rekorunun kaydedildiği etkinlikte Jeep Grand Cherokee Trackhawk, hareket halinde verilen start ile 1 km'lik bir mesafe boyunca ortalama 257 km/s üzerinde bir hıza ulaştı.

Jeep'ten yeni rekor

RAF TARAFINDAN DA ONAYLANDI

Güçlü SUV, 0 km’den hareket ederek de 100 km/s'nin üzerinde ortalama hıza imza attı. GPS vericisine göre aracın buz üzerinde ulaştığı en yüksek hız ise 280 km/s oldu.

Tüm rakamsal veriler, Rusya Otomobil Federasyonu (RAF) tarafından da onaylanarak motor sporları dünyasındaki yerini aldı.

Jeep'ten yeni rekor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk pilotlarının F-35 eğitimi sonlandırıldı

Türk pilotlarının F-35 eğitimi sonlandırıldı

611
HDP'li vekil ile Küçükkaya arasında moderatör tartışması

HDP'li vekil ile Küçükkaya arasında moderatör tartışması

123
F-35 projesi tehlikeye girdi

F-35 projesi tehlikeye girdi

188
Amerika'nın kararından sonra Su-57 yeniden gündemde

Amerika'nın kararından sonra Su-57 yeniden gündemde

172
Balıkesir'de kaza: 4 ölü, 42 yaralı

Balıkesir'de kaza: 4 ölü, 42 yaralı

89
Esad ordusuna yeni uçakların geleceğini duyurdu

Esad ordusuna yeni uçakların geleceğini duyurdu

64
Portakal ve Küçükkaya'dan karşılıklı övgüler

Portakal ve Küçükkaya'dan karşılıklı övgüler

330
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir