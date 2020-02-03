Jeff Bezos bir günde 48 milyar TL kazandı

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos bir günde servetini sekiz milyar dolar (48 milyar TL) artırdı.

Amazon perşembe günü, Noel ve yılbaşı sezonunu kapsayan son çeyrek için piyasa beklentilerinin üzerinde kar açıklamıştı.

YÜZDE 7 CİVARINDA YÜKSELDİ

Eylül-Aralık döneminde 3,3 milyar dolar kar elde ettiğini duyuran şirketin 2 milyar dolar civarında kar açıklaması bekleniyordu. BBC Türkçe'nin haberine göre; bu açıklamanın ardından Amazon hisseleri cuma günü yüzde yedi civarında yükseldi.

Cuma günü bir ara Amazon'un piyasa değeri 1 trilyon dolar eşiğini aştı.

SERVETİ 124 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

İnternet perakende devi Amazon'un hisselerinin yaklaşık yüzde 12'si Bezos'a, yüzde 4'ü ise eski eşi MacKenzie Bezos'a ait. Bezos'a ait hisselerin değeri, Cuma günü 115,6 milyar dolara ulaştı. Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre Bezos'un serveti 124 milyar dolar oldu.

2019'DA BOŞANMIŞTI

Jeff Bezos ve MacKenzie Bezos, Ocak 2019'da boşanma kararı almıştı. Çiftin Amazon'daki hisselerinin yüzde 25'ini MacKenzie Bezos almıştı. Bezos eski eşine, 38 milyar dolarlık bir tazminat ödeyerek tarihe geçmişti.

EN ZENGİN ÜÇÜNCÜ KADIN

Eski eş MacKenzie Bezos bu tazminatla dünyanın en zengin 3'üncü kadını olmuştu.