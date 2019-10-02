Gazeteci Cemal Kaşıkçı, geçen sene acı bir şekilde öldürüldü.

BİRİNCİ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

Kaşıkçı, vefatının 1. yılında, katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

ETKİNLİK BAŞLADI

Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütlerinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yapacağı birinci yıl anma etkinliği başladı.

Jeff Bezos Kaşıkçı anmasına katıldı VİDEO

MODERATÖRLÜĞÜ HEARST YAPTI

Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasına girdiği 13.14'te bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan anma etkinliğinin moderatörlüğünü, Middle East Eye Editörü David Hearst yaptı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ETKİNLİĞE KATILDI

Anma etkinliğine; Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Nobel ödüllü aktivist Tawakkol Karman, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Andrew Gardner, Mısırlı siyasetçi Eymen Nur, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, DAWN Kurucusu Nihad Awad, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, insan hakları aktivisti Mohamed Soltan ve El Şark Forumu Başkanı Wadah Khanfar konuşmacı olarak katıldı.

WASHİNGTON POST'UN SAHİBİ BEZOS DA KATILDI

Bu arada bu etkinliğe, Amazon'un CEO'su ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı.

"BEZOS SÜRPRİZ YAPTI"

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Bezos'u davet ettiklerini belirterek, "Kendisi güzel bir sürpriz yaparak programa katıldı." dedi.