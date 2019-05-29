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Jeff Bezos'un eşi milyarlarca doları bağışlayacak

Orantısız miktarda parası olduğunu belirten MacKenzie Bezos, "Kasam boşalana kadar yardımlara devam edeceğim." dedi.

AA | 29.05.2019 - 07:41..
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Jeff Bezos'un eşi milyarlarca doları bağışlayacak

Bezos, yaptığı yazılı açıklamada, boşanmadan elde ettiği 37 milyar dolarlık servetin yarısını, ''Giving Pledge'' adlı hayır hareketine bağışlayacağını duyurdu.

Paylaşmak için "orantısız miktarda parası olduğunu" belirten Bezos, "Kasam boşalana kadar yardımlarımı yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kabul edilen 55 yaşındaki Jeff Bezos'tan boşanan MacKenzie Bezos, yaklaşık 37 milyar dolarlık servetin sahibi olmuştu.

AMAZON'UN DEĞER HİSSESİNİ KORUDULAR

Çift boşanma anlaşmasında, MacKenzie'nin, dünyanın en değerli markası konumundaki internet perakende satış devi Amazon'da 35,6 milyar dolar değerinde hissesini koruması konusunda mutabık kalmıştı.

Jeff Bezos'un eşi milyarlarca doları bağışlayacak

4 ÇOCUKLARI VAR

Jeff Bezos'un Seattle'da 1994'te evlerinin garajında kurduğu Amazon'un ilk çalışanlarından biri yazar eşi MacKenzie olmuştu. 1993'te evlenen çiftin 4 çocuğu bulunuyor.

HİSSELER PARA GETİRMEYE DEVAM EDİYOR

Forbes dergisine göre, Amazon'daki hisseleri, MacKenzie Bezos'u dünyanın en zengin 3. kadını yaparken, Jeff Bezos dünyanın en zengin kişisi olmayı sürdürecek.

Jeff Bezos'un sadece Amazon'daki hisseleri 107 milyar dolar değerinde.

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