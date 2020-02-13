Jeffrey: Desteğimiz Türkiye'ye

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin İdlib'de Rusya ve Esad rejimiyle yaşadığı sıkıntılar üzerine Türkiye'ye geldi.

Türkiye ile NATO ittifakını görüştük diyen Jefftey'i "Türkiye'nin İdlib'deki meşru çıkarlarını destekliyoruz. Türkiye'nin, mevcudiyetini destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'Yİ DE DESTEKLİYORUZ YPG'Yİ DE

Jeffrey'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip. Türkiye'nin rejim güçlerine karşılık vermesini anlıyoruz.

NATO müttefiki oalrak nasıl yardımcı olabileceğimizi araştırıyoruz. Bu konuda istihbarat paylaşımı olsun, ekipman transferleri de son derece önemli. Bunlar da iyi çalışmaya devam ediyor. Diplomatik yaklaşımımızın da koordine olduğundan emin olmamız gerekiyor. Çünkü burada bizim de güçlerimiz mevcut.

Birçok ülkeyle birlikte buna diplomatik çözüm bulunmasını istiyoruz. Ancak bugün noktamız İdlib.

"ABD'NİN SURİYE'DE TAVRI ÇELİŞKİLİ DEĞİL"

DAEŞ hala büyük bir tehdit oluşturuyor. Irak ve Suriye haricinde 2013-2014'de tekrar çıktığından beri Türkiye'den daha fazla zarar gören ülke olmadı. İstanbul'da Ankara'da saldırılar oldu, sınır şehirlerinizde saldırılar oldu. Siz de çok başarılı operasyonlar düzenlediniz. DAEŞ ile mücadeleye devam edeceğiz. Amacımız DAEŞ'i ortadan kaldırmak.

YPG, Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildi. Türkiye ile anlaşmaya uyduk. Türkiye'nin Soçi'deki anlaşmadaki bölgeyle ilgili sorunları var. YPG'nin çekilmesi gereken bölge Rusya ile yapılan anlaşma çerçevesinde ve biz o noktayı çok yakından takip etmiyoruz. Ancak anlaşmanın bir tarafı olarak Rusya ile anlaşmazlık olabilir, YPG'nin çekilmesi konusunda.

Suriye ve Libya'da ortak jeostratejik amaçlarımız var. Türkiye ile yakın koordinasyon ve bilgi paylaşımı önemli.