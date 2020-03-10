Jeffrey: İdlib'de Türkiye'ye yardımı değerlendiriyoruz

Moskova'daki Türkiye-Rusya zirvesinden çıkan İdlib'de ateşkes kararı, ABD'nin gündemindeydi.
NATO karargahında temaslarda bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ittifakın, İdlib'de Türkiye'ye nasıl yardım edebileceğine baktıklarını söyledi.
"HER ŞEY MASADA"
Brüksel'de konferans üzerinden gazetecilere açıklamalarda bulunan Jeffrey, Türkiye'ye yardım etme konusunda her şeyin masada olduğunu söyledi.
"RUSYA VE SURİYE ZAFER PEŞİNDE"
James Jeffrey, "Rusya ve Suriye'nin kalıcı ateşkes istediğine inanmıyoruz. Onlar zafer peşinde." görüşünü paylaştı.
Jeffrey ayrıca, Rusya veya rejimin ateşkesi ihlal etmesi durumunda, buna yaptırımla yanıt verebileceklerini ifade etti.
ABD'li temsilci, Ankara'ya İdlib'de havadan nasıl yardım edilebileceği noktasında değerlendirmeler yaptıklarını da bildirdi.