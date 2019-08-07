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Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında Antalya'da, hayranlarına inanılmaz bir gece yaşattı.

DHA | 07.08.2019 - 08:47..
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ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki bir otelde, 'It's My Party' turnesi kapsamındaki konseri için saat 21.50'de sahneye çıktı.

İKİ SAAT SAHNEDE KALDI

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Lopez'i izlemek için hayranları, saatler öncesinde otele geldi. Otel girişinde bilet kontrolü yapılan izleyenler, daha sonra konser alanına geçti. Birçok kişi, konser alanı girişinde hazırlanan özel köşede Jennifer Lopez'in posterinin önünde fotoğraf çektirdi.

Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi

Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi ViDEO

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLAR YAPILDI

Konserinde hareketli şarkılara yer veren Lopez'e, dansçılar da eşlik etti. Konserinde dört kez kostüm değiştiren Lopez, seslendirdiği şarkılarla alandakileri coşturdu. İzleyenler, konser boyunca sanatçının tüm şarkılarına eşlik edip, dans etti. Pek çok izleyen konser sırasında selfie çekti, sosyal medya hesaplarından da canlı yayın yaptı.

Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi

"TÜRKİYE'DE OLMAKTAN MUTLUYUM"

Şarkı aralarında izleyenlerle de sohbet eden Jennifer Lopez, "Uzun zaman oldu Türkiye'ye gelmedim. Tekrar burada olmaktan çok mutluyum. Türkiye'de, Antalya'da olmaktan, burada konser vermekten dolayı çok mutluyum." dedi.

Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

24 Temmuz 1969 doğumlu Lopez, 50'nci yaş gününü de sahnede hayranlarıyla birlikte kutladı. Jennifer Lopez, "Doğum günümü Antalya'da kutlayacağımı söylemiştim. Sizinle burada kutlamaktan mutluyum." diye konuştu.

Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi

KIM KARDASHIAN GELMEDİ

Biletleri günler öncesinde tükenen konseri Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk, sanatçılar Meryem Uzerli, Enis Arıkan, Erkan Kolçak Köstendil'in yanı sıra yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin kişi izledi. Konsere geleceği duyurulan Kim Kardashian ise gelmedi.

Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi

KIZI İLE DÜET YAPTI

Lopez, kızı Emme Anthony ile bir şarkısına düet yaparak hayranlarına sürpriz de yaptı. Anne-kızın düeti, uzun süre alkışlandı. Jennifer Lopez'in özel tasarlanan sahnesi ve kulisinin, Isparta'da özel olarak yetiştirilen beyaz güllerle süslendiği belirtildi.

Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi

AYAKTA DİNLEYENLER 7 BİN TL ÖDEDİ

Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL öderken, konser için ayrılan 28 locanın fiyatları ise 50 bin euroya kadar çıktı. Türkiye'den 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez'in konserinde görev aldı. Normal konserlerde 80'e yakın ışık kullanılırken, Lopez'in isteği üzerine Antalya konserinde 800 ışık kullanıldı.

Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi

Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi

Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi

Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi

Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi

Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi

Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi

Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi

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