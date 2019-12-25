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Jennifer Lopez: Bebeğim dışarısı çok sıcak

Jennifer Lopez'in son paylaşımı yüz binlerce beğeni aldı.

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 07:52..
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Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

PEMBELER İÇİNDE

50 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla bir kez daha kendisine hayran bıraktı. 107 milyon takipçisi bulunan Jennifer, pembe spor sütyeni ve aynı renkte olan dar taytıyla çektirdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Jennifer'ın "Baby, it's warm outside" (Bebeğim, dışarısı sıcak) notuyla yaptığı paylaşımı yarım saat içinde 300 binden fazla beğeni ve binlerce yorum aldı.

Jennifer Lopez: Bebeğim dışarısı çok sıcak

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