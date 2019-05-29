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Jennifer Lopez Dr. Mehmet Öz'den borani tarifi istedi

Şanlıurfa’ya giden ünlü doktor Mehmet Öz, yöresel yemekleri paylaştı.

Haber Merkezi | 29.05.2019 - 07:47..
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Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, Türk yemeklerini özmeye devam ediyor. Daha önce Türk kahvaltısı hakkında konuşan ÖZ, şimdi de  Şanlıurfa'nın meşhur Borani yemeğine övgüler yağdırdı.

Jennifer Lopez Dr. Mehmet Öz'den borani tarifi istedi

"BU YEMEK ÖMRÜ UZATIR"

Geçtiğimiz günlerde Urfa'daki Cevahir Konukevi'nde geleneksel yemeği tadan Öz, boraninin ömrü uzatan bir karışım olduğunu açıkladı. Doktor Öz, "Uzun ömür için bir tarifim var... Bu yüzden Türkiye'nin gastronomi başkenti olan Antep'le yarışan Urfa'dayız. Burada çok iyi bilinen bir yemek var. İçinde de pazı, küçük et parçaları, nohut ve sarımsaklı yoğurt var. Bunun adı Borani'dir. Bu harika bir yemektir" ifadelerini kullandı.

Borani'yi iştahla yiyen doktor Öz, "Neye benzediğine bir bakar mısınız? Nohutları, sebzeleri, pazıları, küçük et parçalarını ve pide ekmeği görüyorsunuz. Uzun yaşamanın tarifine sahipsiniz. Eğer çok şekilde sebze yerseniz, lezzet vermek için daha az et katarsanız, hoş olur" diye konuştu.

JENNİFER TARİF İSTEDİ

Mehmet Öz, Borani'nin görüntüsünü de 806 bin takipçili Instagram hesabında paylaştı. Videoyu izleyen ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez ve İngiliz şef Jamie Oliver, hemen ünlü doktora mesaj attı. Borani'nin tarifini aldı.

Jennifer Lopez Dr. Mehmet Öz'den borani tarifi istedi

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