taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5555
Euro
6.1732
Altın
1440.84
Borsa
99679.44
Gram Altın
257.43

Jennifer Lopez konserine 2 gün kala biletler tükendi

Locadaki biletlerin 50 bin euro olduğu konsere Türkiye'deki ünlü isimlerden de ilgi var.

DHA | 04.08.2019 - 19:35..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos Salı günü, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de konser verecek.

Sahnede 2 saat kalması beklenen Lopez'i ayakta dinlemek isteyenlerin 7 bin lira ödediği konser için ayrılan loca fiyatları ise 50 bin euroya çıktı.

KİM KARDASHİAN ÖZEL LOCADAN İZLEYECEK

Jennifer Lopez'i locadan izlemek isteyenler için 28 loca ayrıldı. Konser öncesi Lopez, 1 locayı özel misafiri için ayırttı. Lopez'in konserine birkaç gün kala, özel misafirin Kim Kardashian olduğu öğrenildi.

Jennifer Lopez konserine 2 gün kala biletler tükendi

Türk sanatçıların da yoğun ilgi gösterdiği konsere eşi Okan Kurt ve kızı Hira Kurt ile Demet Akalın, Pelin-Anıl Akil çifti, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz gibi isimlerin gelmesi bekleniyor.

LOPEZ, YARIN ANTALYA'YA GELECEK

Salı günü sahneye çıkacak Jennifer Lopez, yarın Antalya'ya gelecek. Antalya'da 3 gece geçirecek Lopez, 5 yatak odası ile özel havuzu ve helikopter pisti bulunan, kurşungeçirmez camla kaplı 3 katlı villada kalacak. 90 kişilik özel ekibi, Lopez ile birlikte 2 uçakla gelecek. Türkiye'den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez'in konserinde görev alacak. Normal konserlerde 70- 80 ışık kullanılırken, Lopez konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunuldu.

Jennifer Lopez konserine 2 gün kala biletler tükendi

OTELDE ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Öte yandan konsere 2 gün kala Regnum Carya Otel yönetiminin, Jennifer Lopez'in kalacağı villa ile sahne alacağı konser alanında çalışmalara hızla devam ettiği öğrenildi. Sahne kurulumlarının ve ışık sistemlerinin özel olarak ayarlandığı, otel yönetimi tarafından açıklandı. Lopez için Isparta'dan güller getirildiği ve kulis süsleme çalışmalarının başladığı belirtildi.

Jennifer Lopez konserine 2 gün kala biletler tükendi

Jennifer Lopez konserine 2 gün kala biletler tükendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beren Saat kurban bağışı yaptı takipçisi sinirlendi

Beren Saat kurban bağışı yaptı takipçisi sinirlendi

365
Siyasetin butona basma ya da basamama durumları

Siyasetin butona basma ya da basamama durumları

205
Türkiye sigaraya uygulanan vergide dünya lideri

Türkiye sigaraya uygulanan vergide dünya lideri

322
Yanarak ölen oğlunu ve kardeşini gözyaşlarıyla defnetti

Yanarak ölen oğlunu ve kardeşini gözyaşlarıyla defnetti

136
Emre Mor ilk maçına çıktı

Emre Mor ilk maçına çıktı

130
TSK'ya gönüllü dönen pilot albay generalliğe terfi etti

TSK'ya gönüllü dönen pilot albay generalliğe terfi etti

47
Esma Esad: Allah'a şükür meme kanserini yendim

Esma Esad: Allah'a şükür meme kanserini yendim

178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir