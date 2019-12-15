Jennifer Lopez, spor çıkışı görüntülendi

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Miami'de görüntülendi.

Spor salonu çıkışı objektiflere takılan 50 yıl yaşındaki Lopez, muhabirlerin sorularını tebessümüyle geçiştirdi.

ELİNDEKİ TERMOSTA BAŞ HARFLERİ VAR

Baştan aşağı beyaz giyinen şarkıcının elindeki termos ise dikkatlerden kaçmadı. Lopez, adının baş harflerinin yazdığı termosuyla birlikte spor otomobiliyle olduğu yerden ayrıldı.

DUBLÖR KULLANMADI

Son olarak Hustlers adlı filmde rol alan Jennifer Lopez'in striptiz yaptığı sahnelerde dublör kullandığı ileri sürülmüştü. Jimmy Fallon'un programına konuk olan Lopez, direk dansı sahneleri için çekim öncesinde çok çalıştığını ve kesinlikle dublör kullanmadığını söyledi.

BACAKLARINDA ÇÜRÜKLER OLUŞTU

Lopez, o sahneler nedeniyle bacaklarında çürükler oluştuğunu hatta bunu kanıtlamak için fotoğraf çektiğini de söyledi.