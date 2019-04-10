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Jennifer Lopez'e 15 karatlık yüzük büyük geldi

Mart ayında beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez ile nişanlanan Jennifer Lopez, yeni single tanıtımı için kamera karşısına geçti.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 06:45..
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Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yeni single albümü Medicine'in tanıtımında görüntülendi.

PARMAĞINDA DURMUYOR

Mart ayında Alex Rodriguez ile nişanlanan ünlü yıldız, dev pırlantası ile dikkat çekti. 49 yaşındaki Lopez'in parmağındaki devasa nişan yüzüğü, neredeyse parmağından düşecekti.

DEĞERİ 5 MİLYON DOLAR

2017'den bu yana Alex Rodriguez ile birlikte olan Jennifer Lopez'in yüzüğü 15 karat ve fiyatı 5 milyon dolar.

Öte yandan 25 bin dolarlık Hermes marka çanta takan Lopez'in giydiği kürk dikkat çekti. Kürkün gerçek mi yoksa sahte mi olduğu bilinmiyor.

Jennifer Lopez'e 15 karatlık yüzük büyük geldi

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