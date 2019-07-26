Jennifer Lopez'in 50. yaş günü partisi

Jennifer Lopez, dün 50 yaşına girdi. Miami Star Island’da Gloria ve Emilio Estefan’ın villasında düzenlenen partiye, 250'den fazla konuk katıldı.

73 BİN TL'LİK ELBİSE

Altın rengi süslemelerle hazırlanan doğum günü mekanında, Lopez’in 40’ıncı doğum gününde de yer alan DJ Cassidy ile DJ Hot, sabahın ilk ışıklarına kadar davetlileri eğlendirdi.

Lopez, gecede 15 bin dolar yaklaşık olarak 85 bin TL'lik özel tasarım kıyafet tercih etti.

Sevgilisi Alex Rodriguez, Lopez’e 2019 model Porsche 911 GT3 marka otomobili hediye etti.