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Jennifer Lopez'in Antalya listesi

Antalya'da konser verecek olan Jennifer Lopez'in konser öncesi istekleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 27.05.2019 - 07:03..
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Jennifer Lopez'in Antalya listesi

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez 'It's May Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta, Antalya'daki Regnum Carya'nın sahnesinde konser verecek. 2 saatlik sahne şovu karşılığında 2 milyon TL kazanacak. Pop yıldızını izlemenin bedeli; kişi başı 2 bin TL.

"ABARTILI TALEPLERİM OLMAZ"

Jennifer Lopez otelin geceliği 25 bin TL olan kral villasında kalacak. İstekleri birçok yıldıza göre makul kabul edilen Lopez bir röportajında şunları söylemişti: ''Abartılı taleplerde bulunmam. Bu konuda diva değilim.''

İŞTE ANTALYA LİSTESİ

1) Villadaki sıcaklık 14 derece olacak.

2) Dekorasyon rengi beyaza dönüştürülecek.

3) Yatak odasında beyaz gül ve zambaklar bulunacak. Greyfurt ve limon çiçeği kokulu mumlar yerleştirilecek.

4) Eksik olmasını istemediği yiyecekler; çikolata, kurabiye, cips, meyve. Yemekleri villanın mutfağında özel hazırlanacak.

5) Jennifer'a özel spor odası yapıldı.

Jennifer Lopez'in Antalya listesi

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