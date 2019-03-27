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Jennifer Lopez’in nişanlısı Alex Rodriguez uslu durmuyor

Alex Rodriguez'in, İngiliz Playboy modeline cinsel organının fotoğrafını gönderip üçlü ilişki teklif ettiği iddia edildi.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 07:47..
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Geçtiğimiz günlerde nişanlısı Jennifer Lopez’i aldattığı haberleriyle gündme gelen Alex Rodriguez hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Jennifer Lopez’in nişanlısı Alex Rodriguez uslu durmuyor

GRUP İSTEDİ

The Sun’a konuşan 44 yaşındaki Playbol modeli Zoe Gregory, Rodriguez’in kendisine cinsel organının fotoğrafını gönderip açık seçik mesajlar yazdığını ve üçlü ilişki teklif ettiğini söyledi.

UYGUN ORTAM BEKLEDİ

22 Ocak’a kadar konuşmaların devam ettiğini söyleyen İngiliz model, Alex’in üçlü ilişki için uygun ortamı sağlamasını ve kadın arkadaşlarını ayarlamasını istediğini belirtti. Elinde WhatsApp mesajları olduğunu öne süren Zoe Gregory, Alex’in kendisinden cinsel içerikli videolar istediğini de belirtti.

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