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Jessica Simpson 6 ayda toparlandı

Evlendikten sonra üst üste üç çocuk doğuran Jessica Simpson, bu süreçte aldığı kilolar nedeniyle sağlık problemleri yaşamıştı.

Haber Merkezi | 26.09.2019 - 09:02..
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Oyuncu, şarkıcı ve iş kadını Jessica Simpson'ın başı, bir süredir kilolarıyla dertteydi.

Jessica Simpson 6 ayda toparlandı

Mutlu bir evlilik hayatı olan ve sahne ışıklarından uzaklaşan Simpson, üst üste 3 kez anne oldu. Son çocuğunu da altı ay önce kucağına aldı. Fazla kiloları yüzünden sağlık problemleri yaşamaya başlayan Simpson, mutsuz bir  dönem geçirmişti.

3. DOĞUMDAN SONRA REJİME BAŞLADI

Üçüncü doğumundan kısa süre sonra forma girmeye başlayan Simpson, sıkı bir çalışmanın sonunda tamı tamına 45 kilo vererek eski formuna kavuştu.

Jessica Simpson 6 ayda toparlandıJessica Simpson 6 ayda toparlandı

Jessica Simpson 6 ayda toparlandı

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