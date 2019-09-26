Jessica Simpson 6 ayda toparlandı

Oyuncu, şarkıcı ve iş kadını Jessica Simpson'ın başı, bir süredir kilolarıyla dertteydi.

Mutlu bir evlilik hayatı olan ve sahne ışıklarından uzaklaşan Simpson, üst üste 3 kez anne oldu. Son çocuğunu da altı ay önce kucağına aldı. Fazla kiloları yüzünden sağlık problemleri yaşamaya başlayan Simpson, mutsuz bir dönem geçirmişti.

3. DOĞUMDAN SONRA REJİME BAŞLADI

Üçüncü doğumundan kısa süre sonra forma girmeye başlayan Simpson, sıkı bir çalışmanın sonunda tamı tamına 45 kilo vererek eski formuna kavuştu.